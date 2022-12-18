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Директор ЦРУ у листопаді 2021 попереджав Росію про "рішучу реакцію" на вторгнення, - NYT

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Вашингтон, Неділя 18 грудня 2022 08:31
Директор ЦРУ у листопаді 2021 попереджав Росію про "рішучу реакцію" на вторгнення, - NYT Фото: директор ЦРУ Вільям Бернс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Директор ЦРУ Вільям Бернс ще у листопаді 2021 року попереджав Росію про наслідки війни і "рішучу відповідь" Заходу на вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання цитує колишнього посла США Джейка Саллівана, який був присутній на зустрічі глави ЦРУ та секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева у Москві у листопаді 2021 року.

Бернс заявив, що у разі вторгнення в Україні "наслідки для Росії будуть серйозними". Джерела видання повідомляють, що Патрушев у відповідь заявив про доблесть російської армії.

"Він просто дивився на Бернса і говорив: "Ми можемо це зробити". Я б описав це так: це (початок бойових дій в Україні - ред.) вже було вирішено, і вони були впевнені в собі. Його послання було таким: "Для нас не проблема зробити те, що ми хочемо"", - сказав Салліван.

За даними ЗМІ, після повернення до Вашингтона голова ЦРУ поінформував президента Джо Байдена, що Путін прийняв рішення розпочати війну і російська сторона впевнена у перемозі.

Нагадаємо, що Бернс приїздив до Москви 2-3 листопада у 2021 році. Він зустрівся з Патрушевим, а також з главою Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним.

РБК-Україна повідомляло, що 14 листопада голова ЦРУ Вільям Бернс провів зустріч зі своїм російським колегою Сергієм Наришкіним в Анкарі.

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