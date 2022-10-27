UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін нарешті розкрив свій план "спецоперації" в Україні

Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Планом російської війни в Україні, як виявилося, є нібито допомога мешканцям Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна на дискусійному клубі "Валдай".

За його словами, найголовніше завдання війни в Україні - це нібито допомога Донбасу.

"Якби ми діяли по-іншому, то не змогли б з двох боків навколо Донбасу розмістити наші збройні сили. Друге - "Луганську народну республіку" звільнено повністю, йдуть заходи, пов'язані з "Донецькою республікою", - зазначив Путін.

Він також наголосив, що Росія "не могла не відгукнутися на бажання людей, які бачили своє майбутнє у її складі".

"План і мета одна - допомога людям, які мешкають на Донбасі. З цього ми виходимо, а що конкретно планує Генштаб, я знаю, звичайно, але мені здається, що це не той випадок, коли про це потрібно в деталях говорити", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше Путін розповів, що розпочав війну в Україні, оскільки західні країни нібито послали Росію подалі, коли йшлося про гарантії взаємної безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінВійна Росії проти України