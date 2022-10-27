Путін нарешті розкрив свій план "спецоперації" в Україні

За його словами, найголовніше завдання війни в Україні - це нібито допомога Донбасу.

"Якби ми діяли по-іншому, то не змогли б з двох боків навколо Донбасу розмістити наші збройні сили. Друге - "Луганську народну республіку" звільнено повністю, йдуть заходи, пов'язані з "Донецькою республікою", - зазначив Путін.

Він також наголосив, що Росія "не могла не відгукнутися на бажання людей, які бачили своє майбутнє у її складі".

"План і мета одна - допомога людям, які мешкають на Донбасі. З цього ми виходимо, а що конкретно планує Генштаб, я знаю, звичайно, але мені здається, що це не той випадок, коли про це потрібно в деталях говорити", - додав Путін.