Путин наконец-то раскрыл свой план "спецоперации" в Украине

По его словам, самая главная задача войны в Украине - это якобы помощь Донбассу.

"Если бы мы действовали по-другому, то не смогли бы с двух сторон вокруг Донбасса разместить наши вооруженные силы. Второе - "Луганская народная республика" освобождена полностью, идут мероприятия, связанные с "Донецкой республикой", - отметил Путин.

Он также подчеркнул, что Россия "не могла не откликнуться на желание людей, которые видели свое будущее в ее составе".

"План и цель одна - помощь людям, которые проживают на Донбассе. Из этого мы исходим, а что конкретно планирует Генштаб, я знаю, конечно, но мне кажется, что это не тот случай, когда об этом нужно в деталях говорить", - добавил Путин.