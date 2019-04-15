Путин направил российских военных в миссию ООН в ЦАР

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Речь идет об отправке в республику до 30 специалистов - "офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба". МИД РФ поручено сообщить в Секретариат ООН о готовности России направить в ЦАР группу военных. В документе указано, что расходы на доставку военнослужащих оплачиваются за счет средств ООН.

Минобороны России также поручено отозвать военнослужащих по окончании работы миссии ООН или в случае, если их работа в регионе окажется нецелесообразной из-за изменения ситуации в мире.

Ранее министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра заявила, что подписанное правительствами РФ и Центральноафриканской Республики соглашение предусматривает возможность создания военной базы Росии в ЦАР.

Добавим, соглашение о военном сотрудничестве между РФ и ЦАР было заключено в конце августа 2018 года на форуме "Армия-2018" в Подмосковье. Документ предусматривает отправку в африканскую страну российских инструкторов и обучение военных ЦАР в российских учебных заведениях.

Напомним, французский министр обороны Флоранс Парли заявила, что расширение влияния Российской Федерации в ЦАР вряд ли стабилизирует страну.