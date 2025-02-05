Путін намагатиметься затягнути Білорусь у війну, - Зеленський

"Країни самі повинні вирішувати, скільки платити (мова про рівень оборонних витрат до ВВП - ред.). Це для їх безпеки. З амбіціями Путіна, сьогодні ми бачимо, що він робить все, щоб продовжувати цю війну. Він буде йти далі, буде думати про інші країни", - сказав Зеленський.

Президент висловив впевненість, що Путін провокуватиме інші країни. На його думку, наступною може буде Польща або Балтійські країни.

"Це не просто риторика чергова. Ви побачите навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців, а може і США, будуть говорити, що це залякування. Це залякування Польщі, залякування Литви та інших Балтійських партнерів", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що не знає, чи буде вторгнення у ці країни, але в будь-якому випадку російський диктатор таким чином затягне Білорусь у війну.

"Хоча, на мою думку, вони вже були у війні. Але їх люди ні, їх військо ні. Поки що. Але Путін цього дуже хоче. Тому, я думаю, що треба робити все, щоб його зупинити", - наголосив президент.