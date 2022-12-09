Путин пытается ввести Запад в заблуждение, говоря о разных целях в Украине, - ISW
Кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине, несмотря на то, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков впервые признал, что нынешняя территориальная цель Москвы состоит в том, чтобы полностью захватить четыре частично оккупированные области Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Песков воспользовался возможностью еще больше извлечь выгоду из стремления Запада к переговорам 8 декабря, расширив высказывания президента России Владимира Путина относительно планов по "присоединению" новых российских территорий.
Песков заявил, что одна из главных целей России заключалась речь не идет об аннексии новых территорий, которые в настоящее время не находятся под оккупацией Россией, поскольку "предстоит еще много работы" для полной оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Песков также заявил, что Кремль по-прежнему преследует свои цели демилитаризации и деназификации в Украине, которые подтверждают, что Россия по-прежнему добивается смены режима и ликвидации способности Украины противостоять будущим атакам или давлению России
Другими словами, цели Кремля остаются неизменными по сравнению с теми, которые были поставлены после ухода России из-под Киева. Комментарии Пескова не были отражением военных целей или требований России.
Однако кремлевские сообщения, ориентированные на Запад, продолжают злить провоенное сообщество блоггеров, которые все чаще обвиняют Кремль в отклонении от своих первоначальных военных целей в Украине.
Путин может намеренно дистанцироваться в своей риторике от нереалистичных требований националистов в отношении военных действий России на Украине.
Ключевые выводы аналитиков ISW
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что риск российской ядерной эскалации невелик.
- Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что зимой боевые действия в Украине могут усилиться.
- Высокопоставленный кремлевский чиновник признал, что Кремль терпит критику со стороны провоенного сообщества.
- Украинские официальные лица заявили, что российские войска дополнительно милитаризовали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
- Российские войска укрепили позиции в районе Сватово и провели контратаки в районе Кременной на фоне продолжающихся контрнаступательных операций украинских войск на востоке Украины.
- Российские войска продолжали наступательные действия на направлениях Бахмут и Авдеевка-Донецк.
- Представитель российского правительства дал понять, что слово Путина — закон, когда речь идет о военной мобилизации российских граждан.
- Российские оккупационные власти усилили меры безопасности на оккупированных Россией территориях Украины.
Напомним, 7 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что так называемая "специальная военная операция" может стать длительным процессом.
Впрочем, у Украины, в отличие от оккупантов и их "мечтаний" другие планы. Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что с нетерпением ждет мирное время для Украины уже в 2023 году.
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