Путин пытается ввести Запад в заблуждение, говоря о разных целях в Украине, - ISW

Кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине, несмотря на то, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков впервые признал, что нынешняя территориальная цель Москвы состоит в том, чтобы полностью захватить четыре частично оккупированные области Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Песков воспользовался возможностью еще больше извлечь выгоду из стремления Запада к переговорам 8 декабря, расширив высказывания президента России Владимира Путина относительно планов по "присоединению" новых российских территорий.

Песков заявил, что одна из главных целей России заключалась речь не идет об аннексии новых территорий, которые в настоящее время не находятся под оккупацией Россией, поскольку "предстоит еще много работы" для полной оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Песков также заявил, что Кремль по-прежнему преследует свои цели демилитаризации и деназификации в Украине, которые подтверждают, что Россия по-прежнему добивается смены режима и ликвидации способности Украины противостоять будущим атакам или давлению России

Другими словами, цели Кремля остаются неизменными по сравнению с теми, которые были поставлены после ухода России из-под Киева. Комментарии Пескова не были отражением военных целей или требований России.

Однако кремлевские сообщения, ориентированные на Запад, продолжают злить провоенное сообщество блоггеров, которые все чаще обвиняют Кремль в отклонении от своих первоначальных военных целей в Украине.

Путин может намеренно дистанцироваться в своей риторике от нереалистичных требований националистов в отношении военных действий России на Украине.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что риск российской ядерной эскалации невелик.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что зимой боевые действия в Украине могут усилиться.

Высокопоставленный кремлевский чиновник признал, что Кремль терпит критику со стороны провоенного сообщества.

Украинские официальные лица заявили, что российские войска дополнительно милитаризовали Запорожскую атомную электростанцию ​​(ЗАЭС).

Российские войска укрепили позиции в районе Сватово и провели контратаки в районе Кременной на фоне продолжающихся контрнаступательных операций украинских войск на востоке Украины.

Российские войска продолжали наступательные действия на направлениях Бахмут и Авдеевка-Донецк.

Представитель российского правительства дал понять, что слово Путина — закон, когда речь идет о военной мобилизации российских граждан.

Российские оккупационные власти усилили меры безопасности на оккупированных Россией территориях Украины.

Напомним, 7 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что так называемая "специальная военная операция" может стать длительным процессом.

Впрочем, у Украины, в отличие от оккупантов и их "мечтаний" другие планы. Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что с нетерпением ждет мирное время для Украины уже в 2023 году.

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