Путін намагається відкласти момент визнання поразки Росії у війні проти України, - ISW

У Кремлі спробували виправдати свого диктатора та заявили, що він може виступити з посланням у 2023 році.

"Втеча РФ з Київської області та півночі України у квітні 2022 року, ймовірно, зіпсувала плани Путіна проголосити перемогу під час звернення до федеральних зборів", - зазначили аналітики.

В ISW нагадали, як у березні 2014 року президент Росії скористався нагодою, щоб виголосити промову, в якій він оголосив про незаконну анексію Криму та міста Севастополь.

"Можливо, Путін все ще чекає та сподівається виголосити грандіозну переможну промову в 2023 році або відкладає момент, коли йому доведеться визнати, що РФ не може досягти своїх цілей в Україні (визнати програш у війні)", - підкреслюють фахівці.

В Інституті також переконані, що, звертаючись до російської громадськості та еліт, диктатор може бути не впевнений у своїй здатності виправдати вартість війни проти внутрішніх і глобальних проблем Росії.

"Перемога в Україні могла б дозволити Путіну замаскувати російські людські та фінансові втрати, як це було в 2014 році, але РФ не мала жодних успіхів на полі бою після окупації Лисичанська у липні", - пояснюють у звіті.

Водночас президент Росії продовжив сіяти паніку серед населення, коли нечітко відповідав на запитання щодо тривалості війни та другої хвилі мобілізації. Таким чином він викликав критику й плутанину серед провоєної спільноти.

А втеча росіян з Херсона розлютила навіть ідеологів "русского міра", які почали сумніватися у відданості та здатності Путіна створити "Велику Росію".

Щоб уникнути ще більших проблем диктатор скасував свою щорічну пресконференцію з представниками російської громадськості.

"Схоже, що Путін все частіше звертається до сценарію та попередньо записаних виступів. Так він намагається запобігти ризикам, пов’язаним із відповіддю на складні запитання щодо невдач Росії у війні проти України", - додали в ISW.

Ключові висновки: