Путін наказав повернути Курську область до інавгурації Трампа, - Telegraph

Видання зазначає, що Путін у спробі відбити Курську область у ЗСУ направив 50 тисяч російських і північнокорейських солдатів. Союзники по НАТО вважають, що російський диктатор сподівається повернути території до інавгурації Трампа.

Згідно з оцінкою британської військової розвідки, Росія найближчими днями, ймовірно, посилить атаки дронами-камікадзе на українські позиції, використовуючи нові пускові площі поблизу кордону.

Близько 12 тисяч північнокорейських призовників, ймовірно, також будуть задіяні у бойових діях у Курській області відповідно до пакту про взаємну військову допомогу між РФ та КНДР, який було укладено цього року.

За словами українських аналітиків, Кремль також може використати свою наймасштабнішу контратаку в Курській області, щоб набрати обертів і просунутися до Сумської області.

Станом на даний момент РФ повернула собі приблизно половину території, яку ЗСУ захопили в ході операції, розпочатої в серпні.

У свою чергу, західні дипломати стурбовані тим, що Путін спробує швидко захопити територію до інавгурації Трампа, щоб таким чином надати Росії більше повноважень на будь-яких мирних переговорах.

The Telegraph додало, що після початку контрнаступу в Курській області, РФ посилила атаки на лінії фронту. Зокрема, у жовтні російські війська зайняли більше території України, ніж за будь-який місяць з середини 2022 року.