Путин приказал передать проект "Сахалин-1" российской компании

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче нефтегазового проекта "Сахалин-1" России. Это может привести к окончательному выводу Exxon Mobil Corp. с востока страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Права и обязанности нынешнего консорциума инвесторов и оператора Exxon Neftegas Limited возьмет на себя новое российское юридическое лицо.

Между тем, иностранным акционерам дан месяц времени, чтобы решить, сохранят ли они свои доли в новой компании. Те, кто откажет, будут иметь право на компенсацию с учетом убытков, возникших еще в начале текущего года из-за остановки Exxon производства "Схалин-1".

Еще в начале августа Exxon заявила о переговорах по передаче своей 30% доли неустановленной третьей стороне. Путин, со своей стороны, издал указ о запрете выхода иностранных акционеров из нескольких стратегических проектов, включая "Сахалин-1", до конца года.

Shell Plc, владеющая 27,5% акций предприятия заявила о маловероятном шансе получения доли в новой сахалинской компании, в то время, как японские фирмы Mitsubishi Corp. и Mitsui&Co. решили сохранить инвестиции в ключевой российский завод по производству сжиженного природного газа.