Росія нібито не розпочинала війну в Україні, а навпаки - вісім років намагалася її завершити, поки "Київ проводив військові заходи".
Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Саме київський режим розпочав війну на південному сході України. Росія вісім років намагалася врегулювати кризу в Україні, і всі ці роки Київ проводив військові заходи", - заявив глава Кремля.
Він додав, що в Анкориджі країна-агресорка погодилась на компроміси щодо України, які запропонували США, але питання "у бажанні Києва та ЄС з ними погодитись".
"Київ і Європа поки не погоджуються на компроміси щодо українського врегулювання, але, можливо, прийдуть до цього", - заявив диктатор.
Крім того, Путін нафантазував, що Росія нібито не розпочала війну, а "намагається закінчити те, що почалося вісім років тому".
Нагадаємо, австралійський прем'єр Ентоні Албанізі на саміті АТЕС закликав російського диктатора негайно припинити війну в Україні.
Крім того, президент США Дональд Трамп і Путін поговорили близько 40 хвилин у Китаї. У Кремлі заявили, що головною темою розмови була війна в Україні.