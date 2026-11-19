"Зупиніть війну негайно": прем'єр Австралії прямо звернувся до Путіна на саміті АТЕС
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) закликав російського диктатора негайно припинити війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Під час виступу на саміті АТЕС, який проходить у Китаї, очільник австралійського уряду звернувся безпосередньо до кремлівського диктатора.
"Я прямо заявляю президенту Путіну. Зупиніть війну. Зупиніть її негайно", - сказав Албанізі.
У виданні підкреслили, що така жорстка риторика є досить сміливим кроком з боку австралійського прем'єра, який зазвичай більш обережний у заявах.
Албанізі чітко наголосив, що наразі існують дві причини серйозних проблем у глобальній торгівлі - війна в Україні та конфлікт на Близькому Сході.
За словами прем'єра Австралії, ситуація на Близькому Сході безпосередньо вплинула на глобальну інфляцію, через що вартість життя стрімко зростає фактично в усіх країнах світу. Такий самий ефект має і війна в Україні.
Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, у Китаї розпочалася тристороння зустріч за участю лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та російського диктатора.
Зазначимо, лідери трьох країн уже виступили з першими заявами, частина яких стосується війни в Україні.
Крім того, Сі Цзіньпін закликав до всеосяжної заборони та повної ліквідації ядерної зброї, назвавши її "мечем Дамокла", що висить над людством.