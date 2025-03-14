Путін надіслав Трампу свою пропозицію щодо припинення вогню, - Reuters

Глава Кремля Володимир Путін направив президенту США Дональду Трампу свою пропозицію щодо війни в Україні. Вона стосується припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Так, глава Кремля Володимир Путін надіслав Дональду Трампу повідомлення про свою пропозицію щодо припинення вогню в Україні. Воно було надіслане через спеціального посланця Трампа (ймовірно, йдеться про Стіва Віткоффа, - ред).

Як пише видання, посилаючись на заяву російської сторони, у Кремлі бачать "підстави для "обережного оптимізму" щодо того, що угода може бути досягнута".

Додамо, що за даними журналістів, Трамп знову висунув вимогу до Росії підписати і завершити "угоду про припинення вогню та остаточну угоду", заявивши, що він "витягне США" з того, що він назвав "справжнім бардаком із Росією".