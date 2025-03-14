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Путин направил Трампу свое предложение по прекращению огня, - Reuters

Пятница 14 марта 2025 15:20
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Путин направил Трампу свое предложение по прекращению огня, - Reuters Фото: глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Кремля Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу свое предложение по войне в Украине. Оно касается прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, глава Кремля Владимир Путин направил Дональду Трампу сообщение о своем предложении по прекращению огня в Украине. Оно было направлено через специального посланника Трампа (вероятно, речь идет о Стиве Уиткоффе, - ред).

Как пишет издание, ссылаясь на заявление российской стороны, в Кремля видят "основания для "осторожного оптимизма" в отношении того, что сделка может быть достигнута".

Добавим, что по данным журналистов, Трамп вновь потребовал от России подписать и завершить "соглашение о прекращении огня и окончательном соглашении", заявив, что он "вытащит США" из того, что он назвал "настоящим бардаком с Россией".

Что известно о договоренностях о прекращении огня в Украине

11 марта США и Украина согласовали возможность прекращения огня в Украине на 30 дней. После этого в Кремле зявили, что анализируют заявления сторон во время переговоров.

Позже Путин заявил, что якобы не против прекращения огня, но упомянул о некоторых "нюансах".

Уточним, что это заявление прозвучало на фоне того, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для обсуждения завершения войны в Украине в рамках второй поездки.

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