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Путин надеется, что Байден не будет давить на "Северный поток-2"

Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин надеется, что следующий президент США Джо Байден не будет угрожать европейским компаниям санкциями за газопровод "Северный поток-2". Он призвал его "проявить уважение" к интересам Европы.

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Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции.

"Надеюсь, что новая администрация отнесется с уважением к своим партнерам, союзникам с уважением, и не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами. И вернется в режим добросовестной конкуренции на международных рынках", - заявил Путин.

Он также отметил, что для завершения строительства газопровода осталось проложить 160 км труб.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия возобновила строительство "Северного потока-2" в территориальных водах Германии. В частности, российский трубоукладчик "Фортуна" приступил к прокладке газопровода на глубине менее 30 метров.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что позиция Берлина не изменилась, и "Северный поток-2" необходимо достроить. При этом Украина должна остаться в статусе транзитера российского газа в Евросоюз.

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Новости Украины Владимир ПутинДжозеф БайденСеверный поток-2