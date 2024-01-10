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Путін надав громадянство РФ боснійському сербу, обвинуваченому у воєнних злочинах

Архівне фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський диктатор Володимир Путін надав громадянство боснійському сербу, обвинуваченому у воєнних злочинах. Він скоював їх у 1990-х роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Ратко Самац є колишнім офіцером Югославської народної армії і його розшукують у Боснії та Герцеговині за звинуваченням у воєнних злочинах, пов'язаних із вигнанням несербських цивільних осіб із боснійського міста Ключ 1992 року. Щонайменше 150 цивільних боснійців було вбито.

За даними боснійської влади, його також підозрюють у потрійному вбивстві в Баня-Луці 1993 року.

Росія врятувала воєнного злочинця

Учора Путін надав Самачу, який, як повідомляється, живе в Росії з 1999 року, російське громадянство разом із 43 іншими іноземцями.

У 2016 році Росія відхилила прохання Боснії і Герцеговини про екстрадицію Самаца за станом здоров'я.

Вплив Росії на Західні Балкани

Раніше Bloomberg писало, що вплив Росії на Західних Балканах посилюється, оскільки вступ Боснії і Герцеговини до Євросоюзу застопорився.

У липні президент Республіки Сербської Мілорад Додік підписав відверто сепаратистський закон про відмову від публікації в Республіці Сербських актів і законів Боснії і Герцеговини, що викликало різку критику з боку високого представника БіГ Крістіана Шмідта. Він анулював два закони, які ігнорували положення Конституційного суду БіГ.

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