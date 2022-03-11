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Путин начал репрессии против любимой службы ФСБ, которая "сливала" ему данные об Украине

Автор: Светлана Мащенко

Владимир Путин начал репрессии против своей любимой, "5-й" службы ФСБ, спустя две недели после вторжения в Украину. Руководство службы уже отправлено под домашний арест. Известно, что именно она накануне войны обеспечивала президента РФ данными о политической ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Meduza.

Что известно о 5-й службе

5-я служба (официальное название - Служба оперативной информации и международных связей) курирует связи ФСБ с зарубежными партнерами, в том числе с американскими ведомствами.

Внутри службы существует печально Департамент оперативной информации (ДОИ), который выполняет функции внешней разведки ФСБ. Такую функцию - внешнюю разведку - ФСБ получила с конца 90-х, как раз когда Путин был ее директором.

В 2004 году управление повысили в статусе, преобразовав в полноценный департамент - Департамент оперативной информации. У него появился новый руководитель - Сергей Беседа.

Вскоре офицеров ДОИ начали замечать в Беларуси, Молдове и Абхазии. Оказалось, что там их главной задачей был не классический шпионаж, а поддержка прокремлевских кандидатов на местных выборах. Но именно Украина на всем постсоветском пространстве занимала особое место в приоритетах ДОИ.

5-я служба отвечала за предоставление Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения

И вот через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать.

Сейчас известно, генерал Беседа и его заместитель помещены под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию.

Ранее мы писали, что Шольц обсудил с Путиным войну в Украине.

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Владимир Путин