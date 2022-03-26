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Путин начал готовить войны против Украины после победы Байдена, - правозащитника

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент России Владимир Путин начал подготовку войны против Украины сразу после победы Джо Байдена на выборах президента США. Избрания лидера демократов означало для него неизбежную конфронтацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад международной правозащитной организации "Агора".

Правозащитники отмечают, что подготовка нападения на Украину стартовала серией заседаний Совета безопасности России в ноябре 2020 года после того, как действующий на тот момент президент США Дональд Трамп проиграл выборы Джо Байдену.

"Это означало неизбежное восстановление конфронтации", - говорится в докладе.

Также они отмечают, что на сегодня в России фактически введено военное положение, с ограничением базовых конституционных прав, а подготовка к вторжению велась по нескольким направлениям: внутри- и внешнеполитическому, а также военному.

Кроме того, правозащитники полагают, что коронавирусные ограничения и усиление полицейского контроля использовались властями для подготовки к "спецоперации". Наряду с этим Кремль нейтрализовал потенциальных организаторов массовых уличных протестов и уничтожил независимые СМИ.

Также по данным правозащитников, с первых дней антивоенных акций в России задержали более 15 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что после провала в войне против Украины Путин отказывается слушать собственную разведку.

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