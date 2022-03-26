Путин начал готовить войны против Украины после победы Байдена, - правозащитника

Правозащитники отмечают, что подготовка нападения на Украину стартовала серией заседаний Совета безопасности России в ноябре 2020 года после того, как действующий на тот момент президент США Дональд Трамп проиграл выборы Джо Байдену.

"Это означало неизбежное восстановление конфронтации", - говорится в докладе.

Также они отмечают, что на сегодня в России фактически введено военное положение, с ограничением базовых конституционных прав, а подготовка к вторжению велась по нескольким направлениям: внутри- и внешнеполитическому, а также военному.

Кроме того, правозащитники полагают, что коронавирусные ограничения и усиление полицейского контроля использовались властями для подготовки к "спецоперации". Наряду с этим Кремль нейтрализовал потенциальных организаторов массовых уличных протестов и уничтожил независимые СМИ.

Также по данным правозащитников, с первых дней антивоенных акций в России задержали более 15 тысяч человек.