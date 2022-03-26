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Путін почав готувати війну проти України після перемоги Байдена, - правозахисники

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін почав підготовку війни проти України відразу після перемоги Джо Байдена на виборах президента США. Обрання лідера демократів означало для нього неминучу конфронтацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь міжнародної правозахисної організації "Агора".

Правозахисники зазначають, що підготовка нападу на Україну стартувала серією засідань Ради безпеки Росії в листопаді 2020 року після того, як чинний на той момент президент США Дональд Трамп програв вибори Джо Байдену.

"Це означало неминуче відновлення конфронтації", - йдеться в доповіді.

Також вони зазначають, що на сьогодні в Росії фактично введено воєнний стан, з обмеженням базових конституційних прав, а підготовка до вторгнення велася за кількома напрямками: внутрішньо- і зовнішньополітичному, а також військовому.

Крім того, правозахисники вважають, що коронавірусні обмеження і посилення поліцейського контролю використовувалися владою для підготовки до "спецоперації". Поряд з цим Кремль нейтралізував потенційних організаторів масових вуличних протестів і знищив незалежні ЗМІ.

Також за даними правозахисників, з перших днів антивоєнних акцій в Росії затримали понад 15 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після провалу у війні проти України Путін відмовляється слухати власну розвідку.

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