Путін може знову повірити у свою перемогу через вагання США та Європи, - глава МЗС Литви

Через вагання західних союзників у подальшій підтримці України російський диктатор Володимир Путін знову може повірити у свою перемогу у війні.
Про це заявив журналістам міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Європейську правду".
"Зараз ситуація виглядає так, що Путін готується здмухувати пил зі своїх планів на день перемоги, які він відклав на полицю на деякий час, але побачивши дискусії у Вашингтоні, неспроможність Європи рухатися далі у питанні військової підтримки України та зростаючий тиск на українські сили на фронті, він, думаю, зараз може радісно почати планувати знову", - сказав Ландсбергіс.
Міністр вважає,що "Європа була спроможна тиснути так, щоби єдиний день перемоги у цій війні міг бути у Києві і святкували українці".
"Але тепер, схоже, ситуація знову непевна. Ми вже демонстрували спроможність ухвалювати дуже важливі рішення. Європа вже демонструвала лідерство. Зараз час, щоб ми знову зробили це", - наголосив глава МЗС Литви.
Ландсбергіс також виступив проти переговорів України з Росією.
"Будь-які припинення вогню, будь-які перемовини - це шлях до дня перемоги у Москві. Путін дуже активно над цим працював. І такий день може настати. День, коли українці не зможуть далі воювати, тому що ми не можемо надати їм зброю… Тут не можна "зійтися посередині", - зазначив він.
На його думку, "якщо дійде до припинення вогню і ми спробуємо це провернути з аргументами, що ми захистили Київ, інші українські території - буде чітко зрозуміло, що це перемога Путіна".
Нагадаємо, 10 листопада Литва заявила про те, що надала Україні дві пускові установки для зенітного ракетного комплексу NASAMS, необхідне обладнання, а також позашляховики для екіпажу.
Також країна оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли кошти для боротьби з дронами та генератори.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.