Путин может снова поверить в свою победу из-за колебаний США и Европы, - глава МИД Литвы

"Сейчас ситуация выглядит так, что Путин готовится сдувать пыль со своих планов на день победы, которые он отложил на полку на время, но увидев дискуссии в Вашингтоне, неспособность Европы двигаться дальше в вопросе военной поддержки Украины и растущее давление на украинские силы на фронте, он, думаю, сейчас может радостно начать планировать снова", - сказал Ландсбергис.

Министр считает, что "Европа была способна давить так, чтобы единственный день победы в этой войне мог быть в Киеве и праздновали украинцы".

"Но теперь, похоже, ситуация опять неуверенная. Мы уже демонстрировали способность принимать очень важные решения. Европа уже демонстрировала лидерство. Сейчас пора, чтобы мы снова сделали это", - подчеркнул глава МИД Литвы.

Ландсбергис также выступил против переговоров Украины с Россией.

"Любые прекращения огня, любые переговоры - это путь ко дню победы в Москве. Путин очень активно над этим работал. И такой день может наступить. День, когда украинцы не смогут дальше воевать, потому что мы не можем предоставить им оружие… Здесь нельзя "сойтись посередине", - отметил он.

По его мнению, "если дойдет до прекращения огня и мы попытаемся это провернуть с аргументами, которые мы защитили Киев, другие украинские территории - будет ясно понятно, что это победа Путина".

Помощь Украине от Литвы

Напомним, 10 ноября Литва заявила о том, что предоставила Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса NASAMS, необходимое оборудование, а также внедорожники для экипажа.

Также страна объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который, в частности, вошли средства для борьбы с дронами и генераторы.