Путін може змінити доктрину, аби першим завдавати превентивний ядерний удар

Росія може розглянути питання про офіційне включення до своєї військової доктрини можливості нанесення першого превентивного ядерного удару з метою роззброєння противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна, яку приводить Bloomberg.