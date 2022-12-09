Путін може змінити доктрину, аби першим завдавати превентивний ядерний удар

Росія може розглянути питання про офіційне включення до своєї військової доктрини можливості нанесення першого превентивного ядерного удару з метою роззброєння противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна, яку приводить Bloomberg.
"Ми думаємо про це. Якщо ми говоримо про удар, що обеззброює, можливо, нам слід подумати про використання підходів наших американських партнерів", - цинічно заявив Путін.
Російський диктатор послався на стратегію США щодо застосування високоточних ракет для превентивного удару. Заява Путіна щодо ядерної теми стала не першою за цей тиждень. У середу він заявив, що ризик атомної війни зростає і назвав арсенал Росії "стримуючим фактором" у конфліктах.
Доктрина Росії наразі передбачає використання ядерної зброї як крайнього заходу у разі загрози існуванню держави.
Нагадаємо, що Путін повернувся до погроз застосування ядерної зброї проти України.
У вересні Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява нібито "не є блефом".
Загроза ядерного удару Росії по Україні наразі є низькою. Навіть якщо росіяни наважаться на такий крок, українці не перестануть боротися за перемогу.
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