Путін може зіграти проти Трампа? Експерт попередив про ризики для НАТО

За його словами, Кремль не боїться сили Альянсу, адже готується до асиметричних дій, на які Захід може бути не готовий.

"Чого не бачив, а кого боятися там? Вони готуються до старої війни", - зазначив він, маючи на увазі традиційне уявлення НАТО про загрози. На його думку, реальна небезпека - в масованому використанні дронів.

"200 "Шахедів" залітає, куди вони бити будуть? Або, наприклад, суховантаж іде по Балтійському морю, відкривається палуба - звідти вилітають 10 тисяч дронів і "довблять" якусь країну. Суховантаж, звичайно, панамський", - додав експерт.

На запитання щодо заяв президента США Дональда Трампа, який обіцяв, що Росія не наважиться атакувати НАТО, поки він президент, експерт відповів стримано: "Підставить чи не підставить - то такі розмови". За його словами, ситуація може різко змінитися, якщо на Росію почне тиснути Китай.

"Коли притиснуть, то вони можуть різне зробити. Китай може змусити Росію це зробити. Китаю вигідно показати, що США - ненадійний союзник", - пояснив експерт.