Путін може відправити частину призовників на війну проти України, - британська розвідка

Російські призовники, яких набирають на весняний призов, ймовірно, будуть змушені підписувати контракти для участі у війні проти України.

Як передає РБК-Україна , про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначає британська розвідка, російські призовники, яких планують мобілізувати під час цьогорічного весняного призову, ймовірно, будуть змушені підписувати контракти для відправки на війну в Україні.

Це стало відомо з аналізу указу російського диктатора Володимира Путіна, підписаного наприкінці березня, про призов 160 тисяч росіян на строкову службу.

Згідно з розвідданими, Росія традиційно не відправляє призовників у зону бойових дій, однак минулого року, під час боїв у Курській області, призовники вже брали участь у бойових операціях. Це викликало значне невдоволення серед батьків, оскільки їхніх синів відправляли в зону бойових дій після чотиримісячної підготовки.

У розвідці нагадали, що в Росії призов відбувається двічі на рік - навесні та восени. Попередній призовний цикл розпочався 1 жовтня 2024 року.

Цей призов є найбільшим з 2011 року. Він відповідає оголошенню міноборони РФ в грудні 2022 року про збільшення загальної чисельності особового складу збройних сил до 1,5 млн осіб до кінця 2026 року.

"Росія, ймовірно, зазнала понад 900 тисяч втрат, воюючи проти України. Щоб замінити ці втрати на полі бою і підтримати військові зусилля, на призовників майже напевно будуть тиснути, щоб вони підписали постійні військові контракти, які дають їм право на службу в Україні", - йдеться у звіті.