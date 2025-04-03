Путин может отправить часть призывников на войну против Украины, - британская разведка

Российские призывники, которых набирают на весенний призыв, вероятно, будут вынуждены подписывать контракты для участия в войне против Украины.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Как отмечает британская разведка, российские призывники, которых планируют мобилизовать во время нынешнего весеннего призыва, вероятно, будут вынуждены подписывать контракты для отправки на войну в Украину.

Это стало известно из анализа указа российского диктатора Владимира Путина, подписанного в конце марта, о призыве 160 тысяч россиян на срочную службу.

Согласно разведданным, Россия традиционно не отправляет призывников в зону боевых действий, однако в прошлом году, во время боев в Курской области, призывники уже участвовали в боевых операциях. Это вызвало значительное недовольство среди родителей, поскольку их сыновей отправляли в зону боевых действий после четырехмесячной подготовки.

В разведке напомнили, что в России призыв происходит дважды в год - весной и осенью. Предыдущий призывной цикл начался 1 октября 2024 года.

Этот призыв является крупнейшим с 2011 года. Он соответствует объявлению минобороны РФ в декабре 2022 года об увеличении общей численности личного состава вооруженных сил до 1,5 млн человек к концу 2026 года.

"Россия, вероятно, понесла более 900 тысяч потерь, воюя против Украины. Чтобы заменить эти потери на поле боя и поддержать военные усилия, на призывников почти наверняка будут давить, чтобы они подписали постоянные военные контракты, которые дают им право на службу в Украине", - говорится в отчете.