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Путін може приїхати до Туреччини наприкінці серпня, - ЗМІ

Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російський диктатор Володимир Путін може приїхати до Туреччини наприкінці серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Hurriyet.

Зокрема, про можливий візит Путіна та його терміни турецьке ЗМІ згадало в контексті повідомлення порядку денного зустрічі турецького уряду, яка запланована на 7 серпня. Вона пройде під головуванням президента Тайїпа Ердогана

"Оцінюватиметься можливий візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини наприкінці цього місяця", - йдеться у статті.

Візит Путіна до Туреччини

Буквально 5 серпня повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним до кінця серпня. На порядку денному будуть питання відновлення "зернової угоди" та обміну полоненими. Про те, що Путін приїде до Анкари, було обумовлено під час телефонних переговорів 2 серпня.

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Володимир ПутінТурцияРеджеп Тайіп Ердоган