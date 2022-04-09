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Путин является ответственным за военные преступления в Украине, - Зеленский

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Киев, Суббота 09 апреля 2022 12:40
Путин является ответственным за военные преступления в Украине, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин является ответственным за военные преступления. Как и другие российские военные, которые выполнили его приказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента для СBS News.

"Да, я считаю. Я считаю, что он один из них", - ответил Зеленский на вопрос от том, считает ли он Путина ответственным за военные преступления в Украине.

Он также добавил, что все те, кто принял решение о войне или выполнил указ Путина, виновны в военных преступлениях.

"Я думаю, что все, кто принял решение, издал указ, выполнил указ, всех, кто имеет к этому отношение. Я считаю, что они все виноваты", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что прямые переговоры с Путиным необходимы, поскольку только от него зависит, когда закончится война России против Украины.

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