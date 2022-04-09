Путин является ответственным за военные преступления в Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин является ответственным за военные преступления. Как и другие российские военные, которые выполнили его приказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента для СBS News.

"Да, я считаю. Я считаю, что он один из них", - ответил Зеленский на вопрос от том, считает ли он Путина ответственным за военные преступления в Украине.

Он также добавил, что все те, кто принял решение о войне или выполнил указ Путина, виновны в военных преступлениях.

"Я думаю, что все, кто принял решение, издал указ, выполнил указ, всех, кто имеет к этому отношение. Я считаю, что они все виноваты", - подчеркнул президент.