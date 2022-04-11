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Путін міг запобігти військовим злочинам, у них жорстка вертикаль, - Зеленський

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Київ, Понеділок 11 квітня 2022 14:24
Путін міг запобігти військовим злочинам, у них жорстка вертикаль, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що російський президент Володимир Путін міг запобігти військовим злочинам в рамках вторгнення. Оскільки в Росії вибудувана жорстка вертикаль влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CBS.

"Він міг запобігти, перш за все, у них жорстка вертикаль. Не можна сказати, що у них багато інституцій, як у деяких країнах, але у них жорстка вертикаль виконання тих чи інших наказів", - зазначив Зеленський.

За його словами, раніше, принаймні, він міг говорити з Путіним.

"Хотів він цього або не хотів, подобаюся я йому або не подобаюся, чи ненавидить він мене як людину - я не знаю. Але це не про особистості, це про війну між двома державами. І тому я говорю про діалог між лідерами двох країн. Він міг запобігти цьому, і тому від нього багато що залежало, як і зараз. Не можна закривати очі і говорити "ми цього не робили". Навіть якщо ти вважаєш, що ти цього не робив, ти повинен це сказати мені в очі, ти повинен сказати це в очі всьому світу", - підкреслив Зеленський.

Він також розкритикував російську позицію, яка полягає в тому, що якщо знищити Україну, то ніхто не пам'ятатиме військові злочини.

"Неможливо знищити весь український народ і весь світ. Ти вже нерукопожатний, весь світ цього не забуде. І ми в сучасному технологічному світі живемо, тому все є - відео, аудіо, будуть книги, спогади", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав Путіна відповідальним за військові злочини в Україні.

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