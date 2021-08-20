Путин и Меркель обсудили "Северный поток-2": подробности

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг лидеров двух стран.

Меркель сообщила, что обсудила с Путиным "Северный поток 2" и заключенные по проекту договоренности с США.

"Мы говорили о "Северном потоке-2". Это не двухсторонний проект, а европейрского характера. Мы также говорили о документе между США и Германией", - рассказала она.

В Москве прошла встреча Путина и Меркель, переговоры продолжались почти три часа. Стороны обсудили взаимоотношения России и Германии, ситуации в Ливии и Афганистане, а также другие вопросы.