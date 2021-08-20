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Путин и Меркель обсудили "Северный поток-2": подробности

Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в Москве. Стороны обсудили "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг лидеров двух стран.

Меркель сообщила, что обсудила с Путиным "Северный поток 2" и заключенные по проекту договоренности с США.

"Мы говорили о "Северном потоке-2". Это не двухсторонний проект, а европейрского характера. Мы также говорили о документе между США и Германией", - рассказала она.

В Москве прошла встреча Путина и Меркель, переговоры продолжались почти три часа. Стороны обсудили взаимоотношения России и Германии, ситуации в Ливии и Афганистане, а также другие вопросы.

Напомним, Украина создает группу по нейтрализации угроз "Северного потока-2".

Ранее немецкое правительство назначило уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину - им стал Георг Вальдерзее.

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Владимир ПутинАнгела МеркельСеверный поток-2