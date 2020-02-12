Путин меняет Конституцию РФ для сохранения власти после президентства, - Bloomberg

Инициированные президентом России Владимиром Путиным поправки к Конституции являются запасным планом для сохранения его у власти после того, как срок президентства закончится в 2024 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что основной план Путина, который заключался в том, чтобы убедить белорусского президента Александра Лукашенко объединить Россию и Беларусь, провалился. Это б бы позволило российскому президенту после 2024 года остаться у власти, пишет Bloomberg.

Как сообщается, Путин обсуждал с Лукашенко поглощение Беларуси Россией, но получил отказ. Лукашенко, который когда-то был сторонником слияния, теперь категорически против такой идеи, считают близкие к Кремлю источники. Тогда президент России выступил с посланием Федеральному собранию и предложил изменить Конституцию.

"Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отстраниться от роли президента", - говорится в материале.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев после послание президента Владимира Путина Федеральному собранию объявил об отставке правительства. Новым премьером РФ назначили Михаила Мишустина.

Добавим, Путин намерен закрепить приоритет Конституции РФ над международными договорами и решениями. Он хочет изменить Основной закон России.