Путин - маленький человек, он не выиграет войну в Украине, - МИД Дании

Российская Федерация не сможет победить в войне в Украине, западные партнеры будут сосредоточены на том, чтобы она потерпела поражение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода в Киеве.
По его словам, украинские войска нарушили все планы России, поэтому союзники продолжат помогать, чтобы она потерпела окончательное поражение.
"Путин и Российская Федерация эту войну не выиграют. Они проиграют. Он - маленький человек в прямом и в фигуральном смысле", - отметил Кофод.
Он также добавил, что все надежды "кровавого и жалкого человека" натолкнулись на массовую вдохновенную борьбу украинцев.
Напомним, ранее американское издание NYT писало, что Путин издал указ об увеличении российской армии, поскольку готовится к затяжной войне с Украиной.
А Институт изучения войны отмечает, что Путин пытается стереть идентичность у украинцев, вывезенных в Россию.
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