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Путін - маленька людина, він не виграє війну в Україні, - МЗС Данії

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація не зможе перемогти у війні в Україні, західні партнери будуть зосереджені на тому, щоб вона зазнала поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Данії Єппе Кофода в Києві.

За його словами, українські війська порушили всі плани Росії, тому союзники продовжать допомагати, щоб вона зазнала остаточної поразки.

"Путін і Російська Федерація цю війну не виграють. Вони програють. Він - маленька людина в прямому і в фігуральному сенсі", - зазначив Кофод.

Він також додав, що всі надії "кривавої і жалюгідної людини" натрапили на масову натхненну боротьбу українців.

Нагадаємо, раніше американське видання NYT писало, що Путін видав указ про збільшення російської армії, оскільки готується до затяжної війни з Україною.

А Інститут вивчення війни зазначає, що Путін намагається стерти ідентичність в українців, вивезених до Росії.

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Володимир ПутінВійна Росії проти України