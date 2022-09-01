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Путин - маленький человек, он не выиграет войну в Украине, - МИД Дании

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Киев, Четверг 01 сентября 2022 16:47
Путин - маленький человек, он не выиграет войну в Украине, - МИД Дании Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация не сможет победить в войне в Украине, западные партнеры будут сосредоточены на том, чтобы она потерпела поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода в Киеве.

По его словам, украинские войска нарушили все планы России, поэтому союзники продолжат помогать, чтобы она потерпела окончательное поражение.

"Путин и Российская Федерация эту войну не выиграют. Они проиграют. Он - маленький человек в прямом и в фигуральном смысле", - отметил Кофод.

Он также добавил, что все надежды "кровавого и жалкого человека" натолкнулись на массовую вдохновенную борьбу украинцев.

Напомним, ранее американское издание NYT писало, что Путин издал указ об увеличении российской армии, поскольку готовится к затяжной войне с Украиной.

А Институт изучения войны отмечает, что Путин пытается стереть идентичность у украинцев, вывезенных в Россию.

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