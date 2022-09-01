Путін - маленька людина, він не виграє війну в Україні, - МЗС Данії
Російська Федерація не зможе перемогти у війні в Україні, західні партнери будуть зосереджені на тому, щоб вона зазнала поразки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Данії Єппе Кофода в Києві.
За його словами, українські війська порушили всі плани Росії, тому союзники продовжать допомагати, щоб вона зазнала остаточної поразки.
"Путін і Російська Федерація цю війну не виграють. Вони програють. Він - маленька людина в прямому і в фігуральному сенсі", - зазначив Кофод.
Він також додав, що всі надії "кривавої і жалюгідної людини" натрапили на масову натхненну боротьбу українців.
Нагадаємо, раніше американське видання NYT писало, що Путін видав указ про збільшення російської армії, оскільки готується до затяжної війни з Україною.
А Інститут вивчення війни зазначає, що Путін намагається стерти ідентичність в українців, вивезених до Росії.
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