Путін - маленька людина, він не виграє війну в Україні, - МЗС Данії

Російська Федерація не зможе перемогти у війні в Україні, західні партнери будуть зосереджені на тому, щоб вона зазнала поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Данії Єппе Кофода в Києві.

За його словами, українські війська порушили всі плани Росії, тому союзники продовжать допомагати, щоб вона зазнала остаточної поразки.

"Путін і Російська Федерація цю війну не виграють. Вони програють. Він - маленька людина в прямому і в фігуральному сенсі", - зазначив Кофод.

Він також додав, що всі надії "кривавої і жалюгідної людини" натрапили на масову натхненну боротьбу українців.