Путин и Макрон обсудили Карабах

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили трехстороннюю встречу лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Макрон выразил поддержку усилиям России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию.

"Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению - в том числе по линии профильных международных организаций", - отметили в пресс-службе.

Также Путин и Макрон поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Отметим, трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут в понедельник, 11 января, в Москве по инициативе главы российского государства.

Ранее Армения подтвердила 3 330 погибших военнослужащих в ходе последней войны за Нагорный Карабах. Процесс опознания тел еще продолжается.

Также сообщалось, что мониторинговый центр по Карабаху заработает в течение первых двух недель января.