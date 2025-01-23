Путін має заслужити зустріч із Трампом, - глава МЗС Польщі

Сікорський привітав той факт, що Трамп вимагає саме в Путіна змінити позицію, а не в України.

"Але є одна порада, яку я хотів би дати адміністрації, виходячи з досвіду країни, яка попереджала решту світу про Путіна. Вона наступна: це не той Путін, якого Трамп знав під час своєї першої каденції. Я скептично налаштований, аби дарувати Путіну зустріч (з Трампом - ред.) заздалегідь", - сказав польський міністр.

Він зазначиі, що президент США - це лідер вільного світу, тоді як Путін - маргінал і військовий злочинець, обвинувачений у викраденні українських дітей.

"Я б порадив, щоб Путін заслужив право на зустріч. Якщо це станеться рано, це вознесе його над його важливістю і дасть йому хибне уявлення", - наголосив Сікорський.