Путін не має можливості брязкати зброєю біля кордонів Фінляндії, - Politico

Як зазначає видання, Путін нещодавно пригрозив укотре розмістити війська поблизу кордону країни з Фінляндією. Це серйозне брязкання зброєю з огляду на те, що довжина кордону становить понад 1300 кілометрів. І Фінляндія, звичайно, тепер має захист своїх союзників по НАТО, а це означає, що загроза Путіна навряд чи викличе будь-які екзистенційні побоювання.

Але ця спроба залякування виявиться невдалою і з іншої важливої причини: у Росії не вистачає солдатів, пише Politico

"З Фінляндією у нас взагалі були ідеальні відносини. Просто ідеально. У нас не було жодної претензії одна до одної, особливо територіальної, не кажучи вже про інші території. У нас навіть не було військ; ми вивели всі війська звідти, з російсько-фінського кордону", - поскаржився Путін в інтерв'ю державному агентству !"РИА Новости" минулого місяця. Незважаючи на це, Фінляндія вступила до НАТО. "Так вони вирішили. Але у нас там не було військ, тепер вони будуть", – додав він.

Скарга Путіна багато в чому нагадувала скаргу хулігана, який заявляє, що все гаразд, поки інша людина не звернеться до поліції. Але проблема з постійними загрозами іншим полягає в тому, що це потребує значних ресурсів. Якщо Росія хоче залякати Фінляндію, заявивши, що вона помститься за вступ країни до НАТО військами на кордоні, їй необхідно мати достатню кількість військ. А Росія цього просто не має.

"У росіян не буде ресурсів для будівництва інфраструктури, виробництва нового важкого озброєння та залучення значної кількості сил до нашого кордону до 2030-х років", - заявив генерал-майор у відставці Пекка Товері, колишній начальник фінської військової розвідки та нещодавно обраний членом парламенту Фінляндії.

Проблеми Путіна з базовою арифметикою

Тим часом російська армія настільки розтягнута, що всього через кілька місяців після повномасштабного вторгнення в Україну Кремль уже переклав свої війська, дислоковані неподалік фінського кордону, в Україну - хоча Путін стверджує, що їх було переведено на знак дружби Росією з Фінляндією.

Тож не дивно, що фінські лідери спокійно відреагували на заяву Путіна.

Тепер Путін, який заявив наприкінці минулого року, що Росія має в Україні 617 тисяч солдатів, хоче й надалі нарощувати збройні сили країни. Але важко підтримувати в Україні 600-тисячну армію, коли загальна чисельність російських збройних сил становить 1,15 мільйона людей. Можливо, не дивно, що у грудні минулого року Путін наказав збільшити чисельність збройних сил приблизно до 1,32 мільйона. Приблизно водночас Шойгу припустив, що до 2026 року їхня кількість має зрости до 1,5 мільйона. Однак при цьому все ще виникає питання, звідки візьмуться ці солдати і наскільки вони добрі.

Оскільки російські збройні сили борються з найпростішими завданнями, фінські політики можуть дозволити собі не турбуватися з приводу загроз Путіна - поки що. Але ризик російської агресії збережеться, оскільки малоймовірно, що Росія фундаментально зміниться найближчим часом. Проблеми з вербуванням армії у противника - це просто успіх, який не триватиме довго. Ось чому Фінляндія та Швеція вчинили мудро, вступивши до НАТО, пише Politico.

"Але цього разу Путін переоцінив міць могутньої російської армії та недооцінив здатність західних політиків розуміти базову арифметику", - резюмує видання.