Російський диктатор Володимир Путін мав би найбільше підтримувати вступ України до НАТО, якщо справді побоюється українського військового реваншу. Членство в Альянсі означало б, що Україна не зможе повертати окуповані території силою без втрати партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg.
Зеленський пояснив, чому побоювання Москви щодо можливого військового реваншу України суперечать її запереченням проти українського членства в Альянсі.
"Якщо Путін вважає, що Україна готується до військової помсти, він має бути тим, хто найбільше зацікавлений у нашому членстві в НАТО", - сказав глава держави.
За словами президента, після вступу до Альянсу Україна не могла б застосувати силу для повернення окупованих територій без наслідків для відносин із союзниками.
"Тому що, якщо Україна вступає до НАТО, ми не зможемо повернути наші окуповані території силою. Ми втратимо всіх наших партнерів", - сказав Зеленський.
Таким чином він пов'язав питання членства в НАТО не лише з безпекою України, а й із російськими заявами про загрозу майбутнього реваншу з її боку.
Нагадаємо, під час переговорів про завершення війни обговорюють і гарантії безпеки для України. Росія виступає проти її вступу до НАТО, а також, за повідомленнями ЗМІ, вимагає повернення військ Альянсу на позиції 1997 року.
США розглядають гарантії для України за зразком статті 5 НАТО без членства в Альянсі. Однак президент України Володимир Зеленський заявив, що досі немає чітких відповідей, хто і як захищатиме країну в разі нового нападу РФ. На його думку, простішим рішенням було б прийняти Україну до НАТО.