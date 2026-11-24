Зеленський пояснив, чому побоювання Москви щодо можливого військового реваншу України суперечать її запереченням проти українського членства в Альянсі.

"Якщо Путін вважає, що Україна готується до військової помсти, він має бути тим, хто найбільше зацікавлений у нашому членстві в НАТО", - сказав глава держави.

За словами президента, після вступу до Альянсу Україна не могла б застосувати силу для повернення окупованих територій без наслідків для відносин із союзниками.

"Тому що, якщо Україна вступає до НАТО, ми не зможемо повернути наші окуповані території силою. Ми втратимо всіх наших партнерів", - сказав Зеленський.

Таким чином він пов'язав питання членства в НАТО не лише з безпекою України, а й із російськими заявами про загрозу майбутнього реваншу з її боку.