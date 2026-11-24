Російський диктатор Володимир Путін мав би найбільше підтримувати вступ України до НАТО, якщо справді побоюється українського військового реваншу. Членство в Альянсі означало б, що Україна не зможе повертати окуповані території силою без втрати партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg .

Зеленський пояснив, чому побоювання Москви щодо можливого військового реваншу України суперечать її запереченням проти українського членства в Альянсі.

"Якщо Путін вважає, що Україна готується до військової помсти, він має бути тим, хто найбільше зацікавлений у нашому членстві в НАТО", - сказав глава держави.

За словами президента, після вступу до Альянсу Україна не могла б застосувати силу для повернення окупованих територій без наслідків для відносин із союзниками.

"Тому що, якщо Україна вступає до НАТО, ми не зможемо повернути наші окуповані території силою. Ми втратимо всіх наших партнерів", - сказав Зеленський.

Таким чином він пов'язав питання членства в НАТО не лише з безпекою України, а й із російськими заявами про загрозу майбутнього реваншу з її боку.