Путін лякає ударами країни, які дали дозвіл України бити по Росії

На думку Путін, Україна нібито не здатна сама використовувати західну далекобійну зброю. Для цього необхідна "пряма участь воєнних спеціалістів країн-виробників такої зброї". Диктатор каже, що оскільки по Росії випустили ракети виготовленні в США і Великобританії, то "регіональний конфлікт набув елементів глобального характеру".

"Об'єкти для ураження під час подальших випробувань наших новітніх ракетних комплексів ми визначатимемо, виходячи із загроз безпеці Російської Федерації", - сказав Путін.

Він вважає, що Росія нібито має право застосовувати свою зброю проти військових об'єктів тих країн, які дозволяють застосовувати свою зброю проти РФ.

Росія вдарила міжконтинентальною ракетою по Україні

Сьогодні вранці, під час чергового масштабного обстрілу України, Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області.

Як згодом заявив Путін, Росія нібито вдарила по території України балістичною ракетою "Орєшнік" і це було пробним її застосуванням.