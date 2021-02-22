Путин и Лукашенко уже шестой час говорят в Сочи

Президент России Владимир Путин до сих пор проводит неформальную встречу с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Встреча политиков в Сочи длится уже шесть часов.

Об этом сообщил приближенный к окружению Лукашенко Telegram-канал "Пул первого" .

По информации канала, Путин и Лукашенко продолжают общаться. За шесть часов встречи, политики успели покататься на лыжах, вместе пообедать, а также провели переговоры перед прессой.

О чем сейчас общаются Путин и Лукашенко, неизвестно. Однако политики уже успели рассмотреть вопросы экономики, сотрудничества между странами, а также ситуацию с пандемией коронавируса.

Фото: встреча Лукашенко с Путиным (t.me/pul_1)