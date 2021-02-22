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Путин и Лукашенко уже шестой час говорят в Сочи

Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин до сих пор проводит неформальную встречу с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Встреча политиков в Сочи длится уже шесть часов.

Об этом сообщил приближенный к окружению Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

По информации канала, Путин и Лукашенко продолжают общаться. За шесть часов встречи, политики успели покататься на лыжах, вместе пообедать, а также провели переговоры перед прессой.

О чем сейчас общаются Путин и Лукашенко, неизвестно. Однако политики уже успели рассмотреть вопросы экономики, сотрудничества между странами, а также ситуацию с пандемией коронавируса.

Фото: встреча Лукашенко с Путиным (t.me/pul_1)

Напомним, во время открытой части встречи с президентом РФ Лукашенко заявил, что "дорожные карты" по сотрудничеству между Москвой и Минском готовы к подписанию.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что уже к осени Беларусь планирует получить собственную вакцину от коронавируса.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоВладимир ПутинвстречаСочи
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