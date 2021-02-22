Путін та Лукашенко вже шосту годину говорять в Сочі

Президент Росії Володимир Путін досі проводить неформальну зустріч з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Зустріч політиків в Сочі триває вже шість годин.

Про це повідомив наближений до оточення Лукашенка Telegram-канал "Пул первого" .

За інформацією каналу, Путін та Лукашенко продовжують спілкуватися. За шість годин зустрічі, політики встигли покататися на лижах, разом пообідати, а також провели переговори перед пресою.

Про що зараз спілкуються Путін та Лукашенко, невідомо. Однак політики вже встигли розглянути питання економіки, співпраці між країнами, а також ситуацію з пандемією коронавірусу.

Фото: зустріч Лукашенка з Путіним (t.me/pul_1)