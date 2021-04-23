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Путин и Лукашенко не обсуждали слияние России и Беларуси в одно государство, - Кремль

Автор: Игорь Литвиненко

В Кремле сообщили о вопросах, которые обсуждались во время встречи между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и непризнанным Украиной президентом Беларуси Александром Лукашенко. Вопрос слияния России и Беларуси в ходе встречи не обсуждался.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

"Слияние государств в одно - нет, а вопросы интеграции, интеграция - это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке дня", - сказал Песков.

В Кремле добавили, что переговоры между Путиным и Лукашенко были достаточно длительными и длились около четырех часов. При этом во время встречи обсуждались в основном "экономическое взаимодействие" между странами.

Напомним, после вчерашней встречи с Путиным Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь могут завершить создание Союзного государства осенью после заседания Высшего госсовета.

Отметим, ранее военная разведка Эстонии предупреждала, что после военной интеграции России и Беларуси, последняя может превратиться в российский военный округ.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоВладимир ПутинСоюз
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