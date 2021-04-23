Путін і Лукашенко не обговорювали злиття Росії і Білорусі в одну державу, - Кремль

У Кремлі повідомили про питання, які обговорювалися під час зустрічі між президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і невизнаним Україною президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Питання злиття Росії та Білорусі в ході зустрічі не обговорювався.

"Злиття держав в одне-ні, а питання інтеграції, інтеграція-це ж постійний процес, це живий механізм, питання інтеграції, дійсно, постійно на порядку денному", - сказав Пєсков.

У Кремлі додали, що переговори між Путіним і Лукашенком були досить тривалими і тривали близько чотирьох годин. При цьому під час зустрічі обговорювалися в основному "економічна взаємодія" між країнами.