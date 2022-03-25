Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах с Украиной, - FT

Издание отмечает, что прямое одобрение Путина указывает на то, что Абрамович добивался одобрения на самом высоком уровне, чтобы помочь начать переговоры о прекращении огня между Киевом и Москвой в конце февраля, и противоречит давним заявлениям олигарха о том, что у него нет близких отношений с российским президентом.

С тех пор обе стороны начали обсуждать предварительный план по прекращению российского вторжения в Украину - хотя Украина и ее западные союзники опасаются, что Москва использует переговоры как уловку, чтобы выиграть время для перегруппировки своих войск и возобновления наземного наступления.

Два человека, осведомленных в этом вопросе, сказали, что Путин выразил свое одобрение после того, как Абрамович предложил Кремлю сыграть роль посредника.

"Он действительно получил одобрение на самом высоком уровне с обеих сторон", - сказал один из собеседников.

При этом другой источник издания заявил, что участие в переговорах для Абрамовича - большой риск.

"Я хочу что-то сделать. Путин непредсказуем и может прийти в ярость - это всегда очень рискованно. И это привлекает много внимания, что опасно", - заявил он.