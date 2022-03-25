Путін особисто схвалив участь Абрамовича в переговорах з Україною, - FT

Президент Росії Володимир Путін особисто схвалив участь мільярдера Романа Абрамовича в переговорах межу Україною і РФ через війну. Після того як Абрамович отримав підтримку, він зустрівся з високопоставленим чиновником з офісу президента, щоб допомогти організувати переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.
Видання зазначає, що пряме схвалення Путіна вказує на те, що Абрамович домагався схвалення на найвищому рівні, щоб допомогти почати переговори про припинення вогню між Києвом і Москвою в кінці лютого, і суперечить давнім заявам олігарха про те, що у нього немає близьких відносин з російським президентом.
З тих пір обидві сторони почали обговорювати попередній план з припинення російського вторгнення в Україну - хоча Україна і її західні союзники побоюються, що Москва використовує переговори як прийом, щоб виграти час для перегрупування своїх військ і відновлення наземного наступу.
Двоє людей, обізнаних у цьому питанні, сказали, що Путін висловив своє схвалення після того, як Абрамович запропонував Кремлю зіграти роль посередника.
"Він дійсно отримав схвалення на найвищому рівні з обох сторін", - сказав один зі співрозмовників.
При цьому інше джерело видання заявило, що участь у переговорах для Абрамовича - великий ризик.
"Я хочу щось зробити. Путін непередбачуваний і може прийти в лють - це завжди дуже ризиковано. І це привертає багато уваги, що небезпечно", - заявив він.
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