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Путін особисто схвалив участь Абрамовича в переговорах з Україною, - FT

Фото: Роман Абрамович (rbc.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Росії Володимир Путін особисто схвалив участь мільярдера Романа Абрамовича в переговорах межу Україною і РФ через війну. Після того як Абрамович отримав підтримку, він зустрівся з високопоставленим чиновником з офісу президента, щоб допомогти організувати переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Видання зазначає, що пряме схвалення Путіна вказує на те, що Абрамович домагався схвалення на найвищому рівні, щоб допомогти почати переговори про припинення вогню між Києвом і Москвою в кінці лютого, і суперечить давнім заявам олігарха про те, що у нього немає близьких відносин з російським президентом.

З тих пір обидві сторони почали обговорювати попередній план з припинення російського вторгнення в Україну - хоча Україна і її західні союзники побоюються, що Москва використовує переговори як прийом, щоб виграти час для перегрупування своїх військ і відновлення наземного наступу.

Двоє людей, обізнаних у цьому питанні, сказали, що Путін висловив своє схвалення після того, як Абрамович запропонував Кремлю зіграти роль посередника.

"Він дійсно отримав схвалення на найвищому рівні з обох сторін", - сказав один зі співрозмовників.

При цьому інше джерело видання заявило, що участь у переговорах для Абрамовича - великий ризик.

"Я хочу щось зробити. Путін непередбачуваний і може прийти в лють - це завжди дуже ризиковано. І це привертає багато уваги, що небезпечно", - заявив він.

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