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Путін купив квартиру в Ізраїлі для колишньої вчительки через офшор Абрамовича у 2005 році, - WSJ

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Неділя 02 квітня 2023 19:34
Путін купив квартиру в Ізраїлі для колишньої вчительки через офшор Абрамовича у 2005 році, - WSJ Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін у 2005 році придбав квартиру в Ізраїлі для своєї колишньої вчительки через офшор мільярдера Романа Абрамовича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Зазначимо, що під час державного візиту до Ізраїлю в 2005 році Путін зустрівся зі своєю вчителькою Міною Юдицькою-Берлінер. За її словами, тоді він домовився про покупку їй квартири.

Журналісти виявили фінансові документи, які свідчать про те, що гроші надійшли через офшорний рахунок, який таємно контролює Абрамович. Документи включають "акт дарування", який фіксує переказ 245 тисяч доларів від підконтрольної Абрамовичу компанії на Кіпрі Юдицькій-Берлінер у той самий день, коли вона придбала невелику квартиру в центрі Тель-Авіва.

Розслідувачі зазначають, що сама по собі трансакція нічим не примітна, вона датується майже 18 роками тому, і стосується такої невеликої суми, що її ледве можна було б зареєструвати як помилку округлення в багатомільярдних офшорних книгах російських олігархів. Але ця покупка є важливою, тому що вона ставить Абрамовича в центр угоди, яка має очевидну особисту значущість для Путіна.

При цьому сам Абрамович десятиліттями заперечував будь-які фінансові зв’язки з Путіним. Він також вимагав спростування від медіа та ініціював судовий процес щодо видалення статей, у яких йшлося про виконання ним розпоряджень диктатора.

Як повідомлялося раніше, у Швейцарії винесли вирок банкірам, які допомагали близькому другові Путіна віолончелісту Сергію Ролдугіну переказати гроші на банківські рахунки.

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Роман Абрамович Володимир Путін
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