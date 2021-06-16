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Путин о "красных линиях" в отношениях с США: не дошли до того, чтобы что-то делить

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Женева, Среда 16 июня 2021 19:47
Путин о "красных линиях" в отношениях с США: не дошли до того, чтобы что-то делить Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин после встречи с президентом США Джо Байденом прокомментировал вопрос "красных линий" в отношениях между странами. По его мнению, Москва и Вашингтон понимают друг друга.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

"В целом нам понятно, о чем говорят американские партнеры, им понятно, о чем мы говорим, когда ведем речь о "красных линиях". Но должен сказать откровенно, так далеко и подробно расставлять акценты и что-то делить - до этого, конечно, мы не дошли. Но имея в виду, что мы договорились работать и по кибербезопасности, и по стратегической стабильности… Все это постепенно должно быть предметом наших обсуждений и, надеюсь, договоренностей", - отметил Путин.

Напомним, ранее Путин после встречи с Байденом назвал его конструктивным, взвешенным и опытным собеседником. А что касается перспектив отношений России и США, то в этой ситуации "не может быть семейного доверия".

Также сообщалось, что по итогам встречи в Женеве они приняли совместное заявление по стратегической стабильности. В частности, Путин и Байден договорились запустить двусторонний диалог по этой проблеме.

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