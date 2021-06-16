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Байден и Путин приняли совместное заявление по стратегической стабильности

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Женева, Среда 16 июня 2021 19:28
Байден и Путин приняли совместное заявление по стратегической стабильности Фото: президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин по итогам встречи в Женеве приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Лидеры договорились запустить двусторонний диалог по этой проблеме.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Россия и США демонстрировали даже в периоды напряженности, что они способны добиваться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны", - отмечается в документе.

В качестве положительного примера в заявлении приводится продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). "Это является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями", - указано в документе.

"Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - подчеркивается в заявлении.

Для достижения этих целей США и Россия договорились запустить двухсторонний диалог по этой проблеме. "Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков", - резюмировали лидеры.

Напомним, 16 июня в Женеве прошла встреча лидеров США и РФ. После переговоров Байден и Путин не будут проводить совместной пресс-конференции, а встретятся с журналистами отдельно. Россия настаивала на том, чтобы совместная пресс-конференция состоялась, но Белый дом отказался.

Отметим, на встрече Байден и Путин обсудили Украину. Американский лидер поддержал минские соглашения. Президент РФ в свою очередь заявил, что у Москвы есть только одно обязательство по Украине способствовать реализации минских соглашений. Если правительство Украины готово начать их реализацию, то РФ пойдет по этому пути.

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