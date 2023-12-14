Путін каже, що на війну проти України до кінця року назбирає півмільйона росіян

Так, він розповів, що за підсумками масштабної кампанії було залучено майже півмільйона "добровольців" і наразі контракт із Міноборони підписали 486 тисяч осіб.

"Ми пройшли часткову мобілізацію - ми призвали 300 тисяч осіб. Чудово воюють хлопці. Після цього ми розпочали широку кампанію із залучення людей на укладання контрактів. До кінця року планували набрати 412 тисяч осіб. На вчорашній вечір набрано 486 тисяч людей, і потік наших чоловіків, які готові захищати батьківщину зі зброєю в руках, не припиняється", - сказав Путін.

Також на питання, чи буде друга хвиля мобілізації у РФ, диктатор сказав, що необхідності в цьому "немає".

"Навіщо нам мобілізація?", - додав диктатор.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, у вересні 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію через втрати у війні проти України.

Зазначимо, що за оцінками ГУР МО, які наводилися в середині цього року, в Україні воюють до 400 тисяч російських військових, у тому числі з приватних військових компаній та Нацгвардії.

При цьому нещодавно в Британії спрогнозували, що російський диктатор Володимир Путін планує призвати ще 170 тисяч людей для війни проти України.

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