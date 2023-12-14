Путин говорит, что на войну против Украины до конца года соберет полмиллиона россиян

Так, он рассказал, что по итогам масштабной кампании было привлечено почти полмиллиона "добровольцев" и в настоящее время контракт с Минобороны подписали 486 тысяч человек.

"Мы прошли частичную мобилизацию - мы призвали 300 тысяч человек. Прекрасно воюют ребята. После этого мы начали широкую кампанию по привлечению людей на заключение контрактов. До конца года планировали набрать 412 тысяч человек. На вчерашний вечер набрано 486 тысяч человек, и поток наших мужчин, готовых защищать родину с оружием в руках, не прекращается", - сказал Путин.

Также на вопрос, будет ли вторая волна мобилизации в РФ, диктатор сказал, что необходимости в этом нет.

"Зачем нам мобилизация?", - добавил диктатор.

Мобилизация в России

Напомним, в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию из-за потерь в войне против Украины.

Отметим, что по оценкам ГУР МО, которые приводились в середине этого года, в Украине воюют до 400 тысяч российских военных, в том числе частных военных компаний и Нацгвардии.

При этом недавно в Британии спрогнозировали, что российский диктатор Владимир Путин планирует призвать еще 170 тысяч человек для войны против Украины.

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